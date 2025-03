Cachorro de Gene Hackman morreu por desidratação e desnutrição, diz exame

O cachorro do ator Gene Hackman e de sua esposa, Betsy Arakawa, morreu de desidratação e desnutrição, de acordo com exames. O animal foi encontrado morto junto com o casal, em fevereiro.

Um exame mostrou que as causas da morte do cachorro foram desidratação e fome, segundo a Associated Press. O relatório detalha a mumificação parcial do animal e observou que não havia evidências de doença infecciosa, trauma ou envenenamento que pudessem ter resultado em morte.

O relatório apontou que estômago do cão estava quase vazio, exceto por pequenas quantidades de pelo e bile. O animal era fêmea, se chamava Zinna e era um dos três cães do casal. Ele foi encontrado morto em uma caixa em um armário de banheiro perto do corpo de Betsy Arakawa, enquanto outros dois cães sobreviveram.

Betsy Arakawa morreu cerca de uma semana antes de Gene Hackman, mas o ator pode não ter percebido a morte da esposa devido ao seu quadro avançado de Alzheimer. A informação foi compartilhada nesta sexta-feira (7) pelo gabinete do xerife do condado de Santa Fé, no estado do Novo México.

O legista responsável pelo caso apontou que, no momento, a investigação acredita que Hackman "não soubesse" que sua esposa estava morta há cerca de uma semana. A investigação, conduzida pelas autoridades norte-americanas, determinou que Arakawa estava morta há vários dias quando o ator também veio a óbito. Eles estavam na casa em que moravam, em Santa Fé, em 28 de fevereiro.

Hackman tinha "evidências de Alzheimer avançado", explicou a doutora Heather Jarrell, do Escritório de Investigação Médica do Novo México. A informação de que o ator sofria com a doença de Alzheimer já havia sido divulgada anteriormente pela imprensa, mas um porta-voz da família do artista negou veementemente.

A médica diz acreditar que Hackman pode ter morrido em decorrência de uma doença cardiovascular que não foi especificada. À imprensa, a legista disse não ser possível determinar com precisão se ele conseguiu sobreviver sozinho após a morte da esposa, mas seu organismo não apresentava indícios de desidratação, embora não tinha sido encontrado alimentos em seu estômago.