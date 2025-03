Bruna Biancardi ganha carinho de Mavie em meio a polêmica com Neymar

Bruna Biancardi apareceu em um momento afetuoso com a filha, Mavie, na noite de sexta-feira (14). A influenciadora compartilhou uma foto com a pequena em meio à polêmica envolvendo Neymar, com quem tem um relacionamento.

O que aconteceu

Bruna não se manifestou sobre os recentes boatos de traição de Neymar. Ela compartilhou duas fotos, em que não deixa seu rosto aparente e nem fala nada.

Na primeira, ela mostra Mavie ao lado de Marina, filha de sua amiga, Hannah Carvalho. Na foto seguinte, Bruna aparece deitada enquanto está em cima de sua barriga e Marina ao seu lado.

Hannah usou seu próprio perfil para mostrar como foi o dia. Nas imagens, ela aparece ao lado de Bruna se divertindo com as crianças. "É muito amor", escreveu a amiga.

Bruna está grávida da segunda filha com Neymar, Mel. O atleta está sendo acusado de trair a noiva em uma festa particular com diversas mulheres. Ele teria tido relações com uma modelo conhecida como Any Awuada.