Brothers especulam voto de Gracyanne Barbosa: 'Vai em quem a gente disser'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Os integrantes do Quarto Fantástico especularam em quem Gracyanne Barbosa vai votar no próximo Paredão do BBB 25.

O que aconteceu

Eva afirma que, por ser alvo, a influencer fitness não vai se voltar contra o grupo. "Vocês entendem que o foco dela não é na gente, agora?", apontou.

Maike concorda. "O foco dela agora é de defender", diz o brother.

Renata, então, acredita que Gracyanne irá se juntar ao Quarto Fantástico na votação. "O foco dela é se defender. Se você perguntar, ela vai dizer que vai votar com a gente, em quem a gente disser. Ela não tem mais nada a perder", completa.

Ela é uma mulher de muita personalidade, ela não votaria na Dani, por exemplo , acredita Maike.