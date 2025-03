Tretas, confrontos, alertas: Tudo o que Renata falou após voltar ao BBB 25

Renata deixou a Vitrine do Seu Fifi e voltou para a casa do BBB 25 (Globo) ontem. A sister prometeu chegar "hablando" e cumpriu: questionou seus adversários sobre críticas, alertou participantes sobre alianças e tretou. Vem ver tudo o que a cearense entregou desde sua chegada:

A surucucu voltou!

Imagem: Reprodução/Globoplay

Após acordar todos os participantes, a bailarina os reuniu na sala para revelar qual foi seu paradeiro. A cearense afirmou que foi levada para uma casa de vidro em um shopping, onde recebeu inúmeras fofocas.

Logo de cara, ela fez questão de alfinetar Aline, usando uma frase dita pela ex-policial militar. "Avisando que a surucucu voltou pra quem ficou com saudade e pra quem celebrou quando eu fui embora", disparou. Renata garantiu que o público mostrou vídeos para ela e questionou o motivo de Aline ter lhe dado cobra no queridômetro. "Você continua sendo uma cobra, sim", disparou Aline.

Não tira meu nome da boca

Imagem: Reprodução/Globoplay

Renata não hesitou em confrontar Delma. "Ela não tira meu nome da boca", declarou a bailarina, referindo-se aos comentários que soube durante sua estadia no shopping. Com tom de sarcasmo, Renata ainda acrescentou. "Obrigada por divulgar a minha marca".

Renata continuou, na frente de todos. "Ela fala de mim nos quatro cantos da casa. Ela fala de mim o tempo inteiro. Falsa foi o mínimo que ela me chamou. Ainda disse que sou nariz empinado, falou um monte de coisa de mim", disse a bailarina.

Abram seus olhos

Imagem: Reprodução/Globoplay

Renata cumpriu a promessa feita ao marido de Daniele Hypolito, Fábio, e avisou a sister e Diego sobre Gracyanne Barbosa. A cearense entregou que a musa fitness sempre falou mal dos dois. "Fábio pediu pra te dizer pra não duvidar, esse foi o recado: Gracyanne fala o tempo todo de vocês. Se o Fifi não foi o suficiente pra você acreditar, tô aqui pra ser o porta-voz. Fala mal o tempo todo, questiona sua ansiedade, seus remédios, falou da Daniele também. Várias coisas. Mas pediram pra você abrir os olhos".

Interesseira?

Imagem: Reprodução/Globoplay

A bailarina confrontou João Gabriel e João Pedro: "A gente é um time ou não? Eu preciso saber se a gente vai ser aliado até o fim". Confuso, o salva-vidas de rodeio questionou o motivo daquela pergunta. "Quando eu tive um poder nas mãos, eu protegi o Gabriel. (...) Apareceu vocês falando mal de mim, dizendo que eu sou interesseira", afirmou Renata.

Mesmo dizendo que não contaria nada para os participantes, Renata abriu boa parte do que descobriu para todos seus aliados. "Eu não estou falando isso para a gente brigar, mas para saber se a gente vai se proteger até o fim... porque se não, os Anos 50 vai botar a gente no Paredão até o final", justificou.

Falas problemáticas

Imagem: Reprodução/Globoplay

Renata e Maike tiveram uma conversa reservada sobre a percepção do público em relação aos gêmeos. Renata demonstrou preocupação: "Os meninos, acredito que pela imaturidade da idade, têm falas muito problemáticas. Não comentei com eles porque eu não quero que isso gere preocupações e conflitos no grupo".

A sister também encorajou Maike a se destacar mais no jogo. "Você tem tudo para reagir. E foi isso que o seu primo pediu. Pra gente reagir e jogar".

1º Oscar do Brasil

Imagem: Reprodução/Globoplay

Renata contou para os participantes que o Brasil venceu seu primeiro Oscar. "O Brasil ganhou um Oscar com aquele filme, 'Ainda Estou Aqui'. Ganhou Oscar de Melhor Filme Internacional", avisou.

Vitória vibrou com a notícia: "A Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar há muitos anos atrás, e não ganhou. E este ano foi a segunda vez, depois de anos, que o Brasil foi indicado. (...) O Brasil ter ganhado, é tipo... Gente, isso dá oportunidade para o mercado crescer, para ter mais dinheiro para fazer filme, para a cultura do Brasil... É uma importância muito grande pra gente. É muito bizarro. Gente, a Fernanda Torres foi buscar o prêmio da mãe!".

