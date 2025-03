BBB 25: João Gabriel vence a nona Prova do Anjo; como foi disputa

A nona Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) aconteceu na tarde de hoje e foi vencida por João Gabriel.

Prova

A prova, que iniciou cerca de 13h40, consistia em um tabuleiro de jornada. De um por um, em uma ordem definida sorteada, cada jogador lançaria um dado e andaria o número de casas indicadas nele.

Cada casa trazia uma mensagem para o brother que parasse nela.

Havia também 3 casas dilemas. O jogador que parar nelas, deve escolher entre 8 envelopes, com benefícios ou malefícios.

Se tornava o Anjo da semana quem chegar por último ao fim do tabuleiro.

Durante a prova, Delma e João Gabriel foram os participantes com melhores números nos dados, chegando a ficar empatados em algumas rodadas.

João Gabriel venceu a Prova chegando primeiro ao fim do tabuleiro, após quase 1 hora de prova.

Vetos

Antes do início da prova, um sorteio definiu quem participaria e quem não. 5 pessoas foram sorteadas e cada uma vetou alguém da prova.

Renata vetou Aline;

João Gabriel vetou Vitória;

Vinícius vetou Renata;

Diego vetou Gracyanne;

Aline vetou Eva

