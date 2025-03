BBB 25: Guilherme esclarece Mira do Líder para Gracyanne: 'Questão de jogo'

Após o desabafo emocionante de Gracyanne Barbosa, 42, no BBB 25 (Globo), Guilherme, 27, procurou a musa fitness no Quarto Nordeste para conversar.

O que aconteceu

O fisioterapeuta deixou claro que a decisão de colocá-la na Mira do Líder nada teve a ver com o fato de ela ter pegado comida escondido. "Só queria repetir mais uma vez que essa questão da Mira do Líder não é nada voltado a isso. Tanto que, quando soube dessa situação, não dei a mínima importância. Você vai ver quando sair que eu nem comentei sobre isso", assegurou ele à famosa.

Guilherme garantiu que o fato de estarem em lados opostos do jogo foi a única razão para ter posto Gracyanne entre seus alvos. "É só por uma questão de lados mesmo. Não é nada pessoal, é apenas uma questão de jogo. Infelizmente, aqui estamos em lados opostos do jogo."

Ele também se mostrou solidário à situação exposta pela ex de Belo no desabafo de horas atrás. "Esse jogo nos faz reviver lugares [da história de cada um] que não gostaríamos de reviver. Às vezes não conseguimos deixar de acessar esses lugares."

