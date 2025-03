BBB 25: Gêmeos acusam Renata de distanciamento: 'Jogou nós dois pro canto'

João Pedro e João Gabriel, 22, acusaram Renata, 33, de ter se afastado deles no BBB 25 (Globo), após voltar da dinâmica externa Vitrina do Seu Fifi.

O que aconteceu

Os gêmeos afirmaram ter sentido a bailarina distanciada deles na festa da noite anterior. "Eu e meu irmão sentimos que você estava afastada, que jogou nós dois para o canto. Nós sentimos isso e falamos", alegou João Pedro.

Renata, por sua vez, assegurou que tudo não passou de impressão equivocada dos irmãos. "Em que momento a gente se distanciou? Porque eu não senti isso", rebateu a bailarina.

Ela pediu que João Gabriel e João Pedro confiem nela quando diz que não há mais arestas a serem aparadas entre eles. "Eu disse que ia acreditar e confiar em você, então você também tem que acreditar e confiar em mim. Não ficar me questionando de uma coisa que eu já disse, já foi confirmada. Eu senti, ontem, a gente [ela e Eva] não se afastou de vocês em nenhum minuto."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas