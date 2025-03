BBB 25: Diego consola Gracyanne após desabafo: 'Tenho orgulho de você'

Diego Hypolito, 38, expressou seu apoio a Gracyanne Barbosa, 42, após o desabafo feito por ela na tarde de hoje no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O ginasta a procurou no quarto e a incentivou a permanecer firme. "Você passou por uma situação muito grave, que te fez visitar alguns lugares que você às vezes nem lembrava, que desconhecia. É uma dor sua. Mas seja forte e corajosa!", afirmou ele, tocando carinhosamente o ombro da musa fitness, que ainda chorava.

Diego lembrou que o relato de Gracyanne pode ajudar pessoas que passam pelas mesmas situações que ela superou. "Deus te colocou neste lugar para você brilhar! Você é Gracyanne Barbosa. Você está no Big Brother Brasil há 61 dias, podendo contar sua história e inspirar pessoas que passaram por situações similares à sua."

Ele finalizou dizendo que se orgulha muito da mulher que Gracyanne é. "Você chegou aonde chegou com muita luta, com muito trabalho. Você sustenta a sua família inteira. Eu tenho orgulho de você, muito!"

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas