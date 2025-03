BBB 25: Com saudade da família, João Pedro cai no choro e irmão o consola

João Pedro, 22, emocionou-se a valer ao saber que vai receber mensagens da família, após seu irmão João Gabriel, 22, vencer a Prova do Anjo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O rapaz caiu no choro e admitiu que sente muita falta dos familiares. "Ai, que saudade eu estou da minha família!", desabafou ele, sozinho no Quarto Fantástico, agradecendo a Deus pela possibilidade de revê-los, mesmo que à distância. "Graças a Deus... Obrigado, Deus!"

Ao ver o irmão chorando, João Gabriel o abraçou e buscou consolá-lo. "Nós vamos vê-los amanhã...", lembrou, tentando animá-lo. "Vamos ver meu pai...", concordou João Pedro, ainda emocionado.

Soluçando de tanto chorar, João Pedro retribuiu o abraço e deitou sobre o ombro dele.

