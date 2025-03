BBB 25: Aline vira 'pescadora' e cumpre Castigo do Monstro

Aline, 32, já deu início ao cumprimento do Castigo do Monstro desta semana no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A policial militar se vestiu de pescadora e pescou peixes artificiais que um dummie atirou na piscina. A cada vez que a Música do Monstro toca, ela se dirige à piscina para cumprir outra etapa da dinâmica.

Além da fantasia e do encargo, Aline perdeu 300 estalecas ao ser selecionada como Monstro. Felizmente, entretanto, ela não precisou migrar do VIP para a xepa, ao contrário do determinado em outros castigos da temporada.

Partiu de João Gabriel, 22, a decisão de dar à policial o Castigo do Monstro da semana. O irmão de João Pedro, 22, venceu na tarde de hoje a Prova do Anjo e escolheu Aline por conta dos embates que vêm tendo na casa.

