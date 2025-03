Ator se irrita com questão sobre nu frontal em série: 'Não falam de vulva'

Jason Isaacs, estrela da nova temporada de "The White Lotus", comentou sobre a repercussão de uma cena em que exibe o pênis na série.

O que aconteceu

A cena está no terceiro episódio da terceira temporada. Jason protagoniza um nu frontal e, em entrevista ao CBS Morning, comentou sobre as diferenças entre cenas de nudez femininas e masculinas.

Jason se mostrou insatisfeito com a repercussão. Ele chegou a citar as cenas protagonizadas por Mikey Madison em "Anora", longa que venceu como melhor filme no Oscar 2025.

Questionado se usou próteses, ele não responde e se irrita ao ser cobrado a falar sobre isso.

Muita gente está debatendo isso. Está em toda a internet. E é interessante porque a [a vencedora do Oscar de] Melhor Atriz deste ano é Mikey Madison e não vejo ninguém discutindo sobre a vulva dela, que estava na tela o tempo todo.

Jason Isaacs, de The White Lotus

Para ele, as pessoas se interessam mais em debater sobre uma cena de nudez masculina do que uma feminina. Ele acredita que, se fosse uma mulher em seu lugar, o público não estaria falando tanto quanto, ignorando questões sobre machismo e assédio que historicamente recaem sobre as atrizes.