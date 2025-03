Após procurar Luma, Rodhes faz confissão inesperada em 'Mania de Você'

No capítulo de segunda-feira (17), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia avisa a Molina que ele está sendo alvo de uma armadilha. Molina consegue escapar.

Magda avisa a Mércia que que pretende cancelar a compra do Albacoa. Leidi instala um aparelho de escuta na casa de Berta.

Diana comenta com Bruna sobre sua preocupação com Hugo. Fátima segue o conselho de Nahum e decide ficar com Gael. Hugo pede que Bruna não conte a Diana sobre sua doença.

Rodhes procura Luma para dizer que ainda a ama. Berta é sequestrada. Mavi consegue descobrir o iate de Molina, e surpreende o pai com sua presença.