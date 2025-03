Aos 32, Rico Melquiades faz lifting facial e diz que tinha pele de idoso

Rico Melquiades, 32 anos, realizou um lifting facial, fez o levantamento da sobrancelha e uma rinoplastia.

O que aconteceu

O campeão de A Fazenda 13 passou por diversas intervenções cirúrgicas. Rico, que ainda está se recuperando dos procedimentos aos quais se submeteu há 22 dias, contou que o resultado final só poderá ser visto após seis meses, e que optou pelas mudanças para melhorar a autoestima. "Tenho 32 anos, mas tinha pele igual a de gente idosa. Fiz esse lifting para tirar toda a flacidez da pele", disse, em entrevista a Quem.

Ele ainda detalhou o processo do lifting facial e afirmou também ter mexido na sobrancelha. "A doutora descolou a pele do seu rosto todinho, depois ela puxou lá para trás da orelha e costurou. Minha pele estava toda enrugadinha. Se puxasse minha pele, parecia um chiclete. No mesmo dia, eu também fiz uma cirurgia na qual arranquei uma parte do meu couro de cima da sobrancelha e consegui levantar ela, assim, levantou meu olhar também. Meu olhar era muito caído".

Rico também afinou o rosto após notar uma retenção de líquidos na área causada pelo uso de anabolizantes e alterou o formato de seu nariz. "Sou magro, mas estava com um rosto muito gordo. Com essa cirurgia, eu consegui afinar o meu rosto e consegui realçar o meu olhar. Fiz também uma rinoplastia em que projetei meu nariz para frente. O meu nariz era muito recuado e para dentro".

Além de mudar o rosto, o influenciador fez uso de PMMA para deixar o corpo mais desenhado. Rico aplicou a substância nos ombros, tríceps, bíceps, peito e trapézio. O PMMA é contraindicado pela Anvisa para fins estéticos, mas ele declarou estar ciente dos riscos. "É um assunto muito polêmico, mas eu não me importo".