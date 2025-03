Aline chora no BBB 25 e expõe receio de conversar com Gracyanne Barbosa

Aline confessou para Vitória logo após a festa de ontem no BBB 25 (Globo) que tem um desejo de conversar com Gracyanne. As duas eram próximas, mas recentemente se envolveram em atritos.

O que aconteceu

Aline se emocionou após Vinicius contar a conversa que teve com a influenciadora fitness e Daniele. "Queria falar coisas boas para ela."

Vinícius sugeriu que ela converse com a "rival". "Pra você é importante falar isso. Nas nossas conversas, você sempre externou que você admirava ela."

Eu fiquei com receio de aparentar estar sendo falsa de falar coisas boas para ela. Aline

Vitória a apoiou. "Se você sente no seu coração, você tem que falar."

Aline chorou. "Eu dei mais valor ao que as pessoas iam pensar do que o que eu queria fazer."

