Aline faz confissão sobre sister no BBB: 'Sentia que a gente ia se bicar'

Aline fez uma revelação parra Vitória Strada sobre seus atritos com Renata no início da manhã de hoje no BBB 25 (Globo), momentos antes de dormirem após a festa.

O que aconteceu

Aline confessou que já imaginava que entraria em conflitos com Renata. As duas tretaram após a volta da sister da Vitrine do Seu Fifi. "Eu já sentia, sim, que em algum momento eu e Renata, a gente ia se bicar. E não é só pela personalidade forte, porque eu tenho muitos amigos que têm a personalidade muito forte. Só que, para mim, transparência é fundamental".

Vitória questionou a aliada. "Aconteceu alguma coisa para você sentir isso ou foi só um sentimento?".

Aline pontou que Renata fazia "caras e bocas" para ela. "Fazia uma cara, dava uma respirada. Ela tentava ser discreta, só que eu sou muito observadora".

As duas sisters já estavam em conflito há algum tempo. A treta estourou após a volta de Renata da dinâmica.

