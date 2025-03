Polêmica envolvendo astro sul-coreano Kim Soo-hyun tem novo capítulo; veja

A polêmica envolvendo o ator coreano Kim Soo-hyun, 37, após a atriz Kim Sae-ron ter sido encontrada morta no mês passado, aos 24 anos, ganhou um novo capítulo nesta semana.

O que aconteceu

O site Dispatch, referência em notícias de celebridades sul-coreanas, publicou uma série de fotos dos dois astros como casal, em momentos de afeto. A divulgação contraria as afirmações do ator e de sua empresa, que negavam qualquer relacionamento amoroso dele com Sae-ron.

A família da atriz teria procurado o site e exposto as fotos após a grande mídia minimizar o caso. Uma das possíveis razões seriam os contratos milionários de Soo-hyun com diversas marcas, além do fato de casos de assédio e abuso contra mulheres fazerem menos barulho do que artistas fumando cigarros no país.

Uma tia da atriz acusou Soo-hyun de manter um relacionamento amoroso com Sae-ron quando ela tinha 15 anos —ele teria 27 na época. Segundo relato da tia de Sae-ron, o relacionamento entre eles teria durado seis anos, terminando em 2021.

Neste meio tempo, em 2019, o ator fundou a sua própria empresa de gestão, a Gold Medalist. Por viver um relacionamento com o rapaz, Sae-ron deixou sua antiga empresa de gestão para se juntar ao amado — de acordo com sua tia.

A atriz, que começou a atuar ainda criança e cresceu diante do público, foi encontrada morta em fevereiro, após cometer suicídio. A suspeita é que a tragédia tenha sido motivada por uma dívida milionária que Sae-ron teria com a empresa do ex.

Sae-ron estava trabalhando em um café, além de manter seu trabalho como atriz, para tentar pagar a dívida. O valor seria para ressarcir a Gold Medalist por pagar 700 milhões de wons (cerca de R$ 2,7 milhões) para lidar com os danos da carreira da atriz, após ela ter sido flagrada dirigindo embriagada.

Após a divulgação das imagens do casal, a empresa de Kim Soo-hyun admitiu, pela primeira vez, que ele namorou Kim Sae-ron. Anteriormente, eles haviam negado qualquer relação entre ambos, o que fez a atriz receber muitas críticas na época, sendo taxada de "desesperada por holofotes".

Além da Dispatch ter confirmado toda a questão com o pagamento da dívida, hoje saíram mais fotos e um trecho em que o Kim Soohyun, então com 30 anos, se declarava para a Kim Saeron que tinha 17 anos. Ele estava no serviço militar e o trecho diz "Kim Saeron, eu te amo". pic.twitter.com/n29w0mHwcO -- Canjicajurídico da Santa Jaeyi! (@Coppenhagga) March 12, 2025

A Golden Medalist declarou que a atriz já era maior de idade quando o relacionamento começou. No entanto, as fotos divulgadas pela Dispatch mostram eles juntos quando ela tinha 16 anos.

Histórico complicado

Além do caso envolvendo Sae-ron, Soo-hyun possui um histórico de deixar suas colegas atrizes na mão quando acontece algo ruim. Seja fracassos em suas produções ou crises dentro de sua empresa, o ator costuma sair ileso das controvérsias.

Em 2017, Soo-hyun fez o filme de ação "Real" com a atriz Sulli. Na época, a obra foi duramente criticada e fracassou na bilheteria. Sulli acabou sendo o "bode expiatório" do fracasso, sendo julgada pela mídia e criticada por cenas de nudez. Ela foi encontrada morta em 2019, também em decorrência de um suicídio.

Anos depois, a atriz Seo Yeaji, que fazia parte da Gold Medalist, saiu da empresa, supostamente, por causa de sua personalidade difícil e pelo relacionamento com outro ator. A empresa não deu nenhum suporte à atriz, que também foi duramente criticada pela mídia.

Com os recentes desdobramentos do caso envolvendo a morte de Sae-ron, Soo-hyun começou a perder alguns contratos. A Prada é uma das empresas que informou ter terminado a parceria com ele por decisão mútua considerando a gravidade do caso.

Centro de Valorização da Vida

Caso você esteja pensando em cometer suicídio, procure ajuda especializada como o CVV (Centro de Valorização da Vida) e os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil