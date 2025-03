'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 17/3 e 21/3

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Leia o resumo dos capítulos:

Segunda-feira, 17 de março

Após retirar o balanço da mãe de Anna da árvore, Lavínia o coloca embaixo do travesseiro de Anna para provocá-la. Gabriel pede ajuda aos meninos para distrair Norma, pegando o livro dela. Lavínia nega ser responsável por colocar o banco do balanço na cama de Anna. Shirley e Wanda procuram outro trabalho para complementar a renda. Norma pede que Gabriel e Pilar terminem o namoro. Gabriel pega emprestado o "Livro de Norminhas" com Lavínia.

Terça-feira, 18 de março

Tonico coloca o pedaço do balanço na parede da biblioteca. Safira comenta com Dodô que o grupo Pequenotts é o passaporte para sua liberdade. Gabriel confronta Norma, dizendo que leu o "Livro de Normas" e que não há nenhuma regra que impeça namorar Pilar fora do colégio. Para arrecadar dinheiro, Shirley e Wanda oferecem a casa para Cristina, Thomas e Fafá usarem como estúdio musical. Gabriel conversa com os meninos e pede desculpas por tê-los usado para conseguir o livro de Norma. Anna, Benjamin, Jane e Nina ouvem um forte ruído vindo de fora da caverna e suspeitam de uma nova criatura.

Quarta-feira, 19 de março

Durante a madrugada, na casa de Shirley e Wanda, Thomas comenta com Cristina sobre o desejo de fugir de Milagres. Isadora entrega um envelope com dinheiro para Norma, com o intuito de pagar as dívidas do colégio, mas Norma debocha da quantidade, que é insuficiente para cobrir a matrícula. César quer que Cristina volte a trabalhar no Bolhas & Bolhas. Em meio à guerra de papel, Felipe comenta com Rui que quer armar uma pegadinha contra Gabriel.

Quinta-feira, 20 de março

Isadora, Anna e Manu procuram a origem dos barulhos misteriosos. Lavínia tenta agradar Norma, mas ela diz que já tem um novo aluno favorito, o Felipe, e pede que entregue o "Livro de Norminhas" a ele. Shirley avisa a Isadora que ela terá que sair do Colégio Interno Rosa dos Ventos. Lavínia reclama para Pilar que Norma tem alunos preferidos. Agora, é a vez de Goma abrigar Cristina, Thomas e Fafá em sua casa. A pedido de Felipe, Lucas e Binho armam uma pegadinha com feijão podre, e Pilar acha que o cheiro vem de Gabriel.

Sexta-feira, 21 de março

Pedro se aproxima de Isadora para acalmá-la. Lavínia pega o escafandro de Felipe para uma missão. Anna, Isadora e Manu descobrem um buraco na prateleira da biblioteca que leva à passagem da caverna; elas entram na gruta e encontram Lavínia. Lavínia quebra o vidro que envolve a flor mágica, e Anna sente uma dor. Isadora e Manu percebem que a flor simboliza a fé de Anna. Tonico se espanta ao ver o buraco na prateleira da biblioteca.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.