Vinícius ensina João Pedro a apertar botão de desistência: 'Abro pra você'

Enquanto provavam os quitutes pré-festa de hoje no BBB 25 (Globo), Vinícius brincou com João Pedro e ensinou o brother a apertar o botão de desistência do jogo.

O que aconteceu

Os dois estavam olhando o botão juntos, quando Vinícius sugeriu. "A gente pega na mão e aí vai junto."

João Pedro devolveu a brincadeira. "Primeiro você."

O baiano, então, deu uma "aula" para o brother. "Você aperta aqui pra desbloquear, eu abro pra você e você aperta o botão."

Os outros participantes apontaram que eles não conseguiram desistir porque o botão estava vermelho.

Renata completou. "Até pra desistir tem hora."

