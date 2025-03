Turnê de despedida de Gilberto Gil é destaque entre shows no fim de semana

Tempo Rei, anunciada como última turnê de Gilberto Gil; e Acústico 25 Anos, temporada de shows para comemorar o aniversário do álbum clássico do Capital Inicial, começam neste fim de semana.

O que vai acontecer

Gil canta sábado (15) em Salvador, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Com música que compôs em 1984 como título da turnê, Gil passa por dez cidades ao longo de 2025. Algumas datas já estão com ingressos esgotados.

O cantor, que está com 82 anos, havia anunciado em junho de 2024 que não queria mais fazer turnês e planejou esta última. A escolha de Salvador para a estreia da turnê foi uma decisão do próprio Gil e de sua equipe, segundo contou o cantor ao UOL.

Dinho Ouro Preto comemora com o Capital Inicial os 25 anos do lançamento do 'Acústico MTV' Imagem: Mauricio Santana/Getty Images

Festa acústica no interior

O Capital Inicial começa nesta sexta (14) a turnê Acústico 25 Anos com show em Sorocaba (SP). No dia seguinte, toca em São José dos Campos, também no interior de São Paulo.

A banda brasiliense, um dos nomes essenciais do rock nacional dos anos 1980, fica na estrada até novembro, com shows nas cinco regiões do país. O repertório do 'Acústico MTV' de 2000 tem sucessos como 'Música Urbana' e Veraneio Vascaína', além de 'Primeiros Erros', composta por Kiko Zambianchi; e 'O Passageiro', versão de 'The Passenger', de Iggy Pop.

Mick Hucknall comanda o Simply Red em show da turnê que comemora 40 anos de estrada da banda, na quarta (12), no Rio Imagem: @pridiabr/Divulgação

Mais anos 1980

Outro nome icônico dos anos 1980, este britânico, é o Simply Red, que também tem show marcado no Brasil no fim de semana. A banda comandada pelo vocalista Mick Hucknall toca em São Paulo, no Allianz Parque, no sábado.

Conhecido por hits como 'Holding Back The Years' e 'Come to My Aid', o Simply Red não se apresentava em um estádio do país havia 37 anos. Foi uma das atrações do festival Hollywood Rock, em 1988, quando se apresentou no Estádio do Morumbi, em São Paulo.

Voltou em outras ocasiões, mas nunca para shows em estádios. Desta vez, porém. o público vai ver a banda sentado. Cadeiras serão colocadas no gramado do Allianz.

Veja tudo que tem

Sexta

Graveyard e Danko Jones - Agyto (Rio de Janeiro)

António Zambujo e Yamandu Costa - show de estreia da turnê - Grande Auditório do Teatro Guaíra (Guairão - Curitiba)

Archgoat & Nordjevel - Jokers (Curitiba)

Superguidis - Cine Joia (São Paulo)

Curumin - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Olívia e Francis Hime, com participação de Sérgio Santos - Sesc Santo Amaro (São Paulo)

Samuel Rosa e Nando Reis - Clube Atlético Aramaçan (Santo André - SP)

Angra - Santo Rock (Santo André - SP)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - show de abertura da turnê - Clube Campestre (Sorocaba)

Pitty e Fresno - Alcans Hall (Ribeirão Preto - SP)

Francisco, el Hombre - Centro Cultural Martim Cererê (Goiânia)

MV Bill - Opinião (Porto Alegre)

Exclusive Os Cabides - Meteoro Estúdio (Criciúma - SC)

Sexta e sábado

Tony Tornado - Sesc Pompeia (São Paulo)

Sexta, sábado e domingo

Fafá de Belém - Sesc Pinheiros (São Paulo)

Sábado

Simply Red - Allianz Parque (São Paulo)

Anotr - Arca (São Paulo)

Graveyard, Danko Jones e outros - Vip Station (São Paulo)

Lacuna Coil - Carioca Club (São Paulo)

Archgoat & Nordjevel - Fabrique (São Paulo)

Linn da Quebrada e Giovani Cidreira cantam Secos & Molhados - Casa Natura Musical (São Paulo)

Rancore - Sesc Belenzinho (São Paulo)

Virgínia Rosa canta Paulo Vanzolini - Sesc Ipiranga (São Paulo) GRÁTIS

Zimbra - Arena Club (Santos - SP)

Capital Inicial - Acústico 25 anos - Farma Conde Arena (São José dos Campos - SP)

Gilberto Gil - Casa de Apostas Arena Fonte Nova (Salvador)

Caetano Veloso e Maria Bethânia - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

Biquini - Circo Voador (Rio de Janeiro)

TReS (banda japonesa de jazz com grande influência de MPB) - Casa com a Música (Rio de Janeiro)

Pitty - BeFly Hall (Belo Horizonte)

Paulinho da Viola - Auditório Araújo Vianna (Porto Alegre)

Natiruts - Estádio Passo D'Areia (Porto Alegre)

Di Ferrero - Opinião (Porto Alegre)

Kisu - Teatro Sesi (Goiânia)

Angra - Clube Estoril (Campo Grande - MS)

Supercombo - Ophera (Fortaleza)

Sábado e domingo

Leci Brandão - Sesc Bom Retiro (São Paulo)

Domingo