'Se sentiu Juliette', diz Dieguinho sobre Renata na Vitrine do BBB 25

Renata foi escolhida pelo público que acompanha o BBB 25 para participar da dinâmica Vitrine do Seu Fifi, em que pode ouvir diversas fofocas da boca das pessoas sobre o que está acontecendo dentro da casa. Leão Lobo e Dieguinho analisam o retorno da bailarina para o confinamento no Splash Show desta sexta-feira (14).

Logo depois de ter voltado para a casa, Renata contou algumas das coisas que ouviu para os participantes. Uma delas é que ela foi escolhida para participar da dinâmica por voto popular, além de cutucar Aline sobre embates contra ela.

Será que ela entendeu tudo? Para ela chegar e brigar com a Aline? Eu acho que ela tinha outras pessoas para brigar primeiro (...) ela tem outras pessoas, né? Quero entender o que ela entendeu da dinâmica. Minha impressão é que ela veio meio equivocada.

Leão Lobo

Dieguinho, que acompanhou a Vitrine pessoalmente, teve a percepção de que Renata estava se sentindo mais popular do que realmente é durante a dinâmica.

A Renata estava se sentindo a Juliette. Porque as pessoas que estavam lá, em sua grande maioria, eram fãs da Renata, fãs da Eva, fãs das bailarinas. Naturalmente eram pessoas que iriam levantar cartazes para amaciar o ego dela. E dito e feito.

Dieguinho

