Rosiane Pinheiro emagrece 25 kg após lipoescultura; veja antes e depois

Rosiane Pinheiro, 50, ex-dançarina do grupo Gang do Samba, mostrou antes e depois do seu processo de emagrecimento.

O que aconteceu

A musa da Vai-Vai contou que emagreceu 25 kg. Ela respondeu à dúvida de um seguidor nos stories do Instagram nesta sexta-feira (14).

A famosa fez uma lipoescultura no ano passado. Além disso, iniciou a reposição hormonal. "Percebi que estava engordando muito e, apesar de tentar várias dietas e métodos, o peso voltava. Foi então que decidi tentar a reposição hormonal, que foi fundamental tanto para minha saúde quanto para meu bem-estar", revelou à Quem.