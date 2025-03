Renata está imune e no VIP após dinâmica da 'Vitrine do Seu Fifi'

Renata retorna para a casa do BBB 25 hoje. A sister, que estava na Vitrine do Seu Fifi em um shopping no Rio de Janeiro, volta com uma grande vantagem: imunidade e vaga garantida no VIP da semana.

O que aconteceu?

Antes de sair do espaço de vidro, Renata recebeu uma urna e seguiu as instruções do Big Boss. "Atenção, Renata: pegue a urna na despensa e fique em frente à televisão. Pegue uma ficha e mostre para a câmera!", anunciou a produção.

Ao sortear uma ficha, a sister conquistou o VIP.

Renata também volta imune. O anúncio foi feito pelo apresentador, Tadeu Schmidt, mas a bailarina só foi avisada hoje.

Sister vai entrar na casa às 10h. Renata já deixou a vitrine de vidro montada no shopping.

