BBB: Renata alerta Maike sobre percepção do público em relação aos gêmeos

No início da tarde desta sexta-feira (14), Renata e Maike tiveram uma conversa reservada sobre a percepção do público em relação aos gêmeos do BBB 25. A sister compartilhou com o aliado o que descobriu durante a dinâmica da Vitrine do Seu Fifi, que trouxe informações externas para os confinados.

O que houve

Renata demonstrou preocupação com o comportamento dos gêmeos. "Os meninos, acredito que pela imaturidade da idade, têm falas muito problemáticas. Não comentei com eles porque eu não quero que isso gere preocupações e conflitos no grupo", explicou.

A bailarina também destacou que evitou detalhar as informações aos irmãos. "Eles ficaram pedindo para falar coisas deles, mas eu não senti que o que as pessoas trouxeram são coisas tão legais. Ninguém ficou falando coisas específicas, mas foi muito isso. Que eles tinham falas problemáticas", comentou.

A sister reforçou a importância da união no jogo e incentivou Maike a reagir. "Você tem tudo para reagir. E foi isso que o seu primo pediu. Pra gente reagir e jogar."