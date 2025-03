Renata e Aline discutem após retorno de sister para casa: 'Surucucu voltou'

Renata, 33, fez questão de alfinetar Aline, 32, com as coisas que descobriu na Vitrine do Seu Fifi logo que chegou na casa do BBB 25.

O que aconteceu

Após acordar todos os participantes, a bailarina os reuniu na sala para revelar qual foi seu paradeiro. A cearense afirmou que foi levada para uma casa de vidro em um shopping, onde recebeu inúmeras fofocas.

Logo de cara, ela fez questão de alfinetar Aline, usando uma frase dita pela ex-policial militar: "Avisando que a surucucu voltou pra quem ficou com saudade e pra quem celebrou quando eu fui embora", disparou.

Ao reconhecer a expressão, a baiana fez questão de se defender: "Ninguém celebrou quando você saiu daqui!"

Renata garantiu que o público mostrou vídeos para ela e questionou o motivo de Aline ter lhe dado cobra no queridômetro. "Você continua sendo uma cobra, sim", disparou Aline.

A bailarina ainda afirmou para casa inteira que Aline planejou votar nela antes mesmo da ex-policial militar ser votada por ela. "Ela estava combinando com o Vini antes de votar em mim, se eu não desse o colar para o Maike. Eles estavam combinando de votar em mim!".

Diante da alegação, a baiana ficou indignada. "Mentira! Você é mentirosa. Isso aconteceu, Vinícius?", questionou. O promotor de eventos ainda justificou que eles apenas afirmaram que se tivessem que votar, eles votariam.

Rebatendo Aline, a cearense ainda disparou: "Eu sou cobra por quê? Por que eu não faço o que você quer? [...] O problema não é dar sua opinião, é que você não quer ouvir. Você não escuta o outro".

Com a tensão da briga aumentando, Renata ainda garantiu que agiria no mesmo nível da rival. "Você vai gritar comigo e eu não vou mais baixar a voz pra você, nem vou baixar a cabeça pra você! Você me respeite", disparou.

