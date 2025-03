Renata confronta Delma no BBB 25: 'Não tira o meu nome da boca'

Colaboração para Splash, no Rio

Renata voltou hoje para a casa do BBB 25 e, logo nos primeiros minutos, resolveu esclarecer algumas situações sobre o que ouviu durante a Vitrine do Seu Fifi. Um dos acertos de contas foi com a Dona Delma.

O que aconteceu?

Ao retornar, Renata não hesitou em confrontar Delma. "Ela não tira meu nome da boca", declarou a bailarina, referindo-se aos comentários que soube durante sua estadia no shopping. Com tom de sarcasmo, Renata ainda acrescentou. "Obrigada por divulgar a minha marca".

Renata continuou na frente de todos. "Ela fala de mim nos quatro cantos da casa. Ela fala de mim o tempo inteiro. Falsa foi o mínimo que ela me chamou. Ainda disse que sou nariz empinado, falou um monte de coisa de mim", disse a bailarina.

Antes disso, Renata também protagonizou uma grande discussão com Aline.

