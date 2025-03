Renata alerta Diego e Daniele sobre Gracyanne: 'Abram seus olhos'

Renata, 33, cumpriu a promessa feita ao marido de Daniele Hypolito, 40, Fábio, e avisou a sister e Diego, 38, sobre a falsidade de Gracyanne Barbosa, 41.

O que aconteceu

Assim que retornou para o confinamento, após passa um dia na Vitrine do Seu Fifi, a bailarina pediu para conversar com a dupla de ginastas. A sós na área externa, a sister falou uma frase específica para que os dois confiassem que foram repassadas por Fábio Castro.

Renata entregou que a musa fitness sempre falou mal dos dois. "Fábio pediu pra te dizer pra não duvidar, esse foi o recado: Gracyanne fala o tempo todo de vocês. Se o Fifi não foi o suficiente pra você acreditar, tô aqui pra ser o porta-voz. Fala mal o tempo todo, questiona sua ansiedade, seus remédios, falou da Daniele também? Várias coisas. Mas pediram pra você abrir os olhos".

Sem reação alguma, Diego apenas questionou o que a cearense achava dele após essa experiência fora da casa. "Que você precisa abrir o olho pro jogo", se limitou Renata.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas