Rashid analisa nova cena: 'O rap está gigante, mas tem muita réplica'

O rapper, letrista e multiartista Rashid vem se consolidando cada vez mais no mercado como uma das vozes centrais do rap nacional. Com quase 20 anos de carreira, ele observa como está o momento do rap hoje e admite que é preciso saber contar uma boa história, mas que o tempo é essencial para aprimorar o trabalho.

Em entrevista aos apresentadores Zé Luiz e Bebé Salvego, no programa No Tom, do UOL, Rashid deu sua opinião sobre o mercado musical. "As coisas mudaram tanto. Acho que lançar um artista do zero hoje é um desafio. São 120 mil músicas diariamente lançadas só em uma plataforma, então, assim, é um bagulho absurdo."

Acho que o mais difícil é você conseguir contar uma história e criar essa coisa em volta de você, essa aura em que as pessoas falam, tipo assim, vale a pena prestar atenção nessa pessoa. Rashid

O rapper acredita que o artista precisa contar uma boa história, mesmo que existam outras histórias lançadas. "Eu acho que tem que gravar, tem que procurar as melhores formas de lançar, mas eu acho que tem que conseguir contar essa história. Sem dúvida."

E eu acho que contar a história tá muito no lance de encontrar o que é você nesse meio. A gente vive um momento que o rap ele tá absurdamente gigante, mas a gente também tem muitas réplicas, né? Tem muita coisa parecida. Rashid

Rashid ainda falou como o cenário musical mudou ao longo do tempo e a corrida em fazer sempre novas músicas. "É difícil no mercado você se encontrar. Hoje tem um fenômeno no rap de você lançar uma música e estourar, coisa que não acontecia há 10 anos."

Então, às vezes não dá nem tempo da pessoa. Tem gente que estoura e nem desenvolveu a sua postura de palco, não consegue fazer show. Rashid

'Minha primeira batalha foi contra o Emicida'

Ainda na conversa, o rapper falou que sua primeira batalha foi contra o Emicida. "Isso já tipo na segunda edição da batalha, não foi na primeira, foi na segunda, no segundo sábado. E na terceira eu já fui para batalhar. Na primeira fui olhar para entender e na terceira eu fui lá batalhar, minha primeira batalha contra o Emicida também."

Então assim, parece que as coisas estavam meio que conspirando para a gente correr junto, sabe? Rashid

'Sou de uma geração que ajudou a mudar as coisas'

No papo, Rashid disse ainda que o disco Portal traz uma reflexão sobre as dificuldades e as vitórias dentro do rap. "Quando estou me sentindo pra baixo, eu faço o exercício retroativo e penso: 'se eu tirar o Rashid das coisas, como estaria a cena do rap?' E isso me motiva."

São muitos portais que eu precisei atravessar para que as coisas estivessem assim para mim e para a cena do rap hoje. Não é porque eu sou responsável, mas é porque eu faço parte de uma geração que ajudou a mudar as coisas, ajudou a trazer as coisas até aqui. Rashid

No Tom

No novo programa de Toca, Zé Luiz e Bebé Salvego entrevistam artistas de diferentes vertentes num papo cheio de revelações, lembranças e muito amor pela música. Assista ao programa completo com o rapper Rashid: