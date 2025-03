Personagem querida é diagnosticada com câncer em 'História de Amor'

Marta (Bia Nunnes) vai ser diagnosticada com câncer de mama na novela "História de Amor" (Globo).

O que vai acontecer

Marta é vizinha e comadre de Helena (Regina Duarte). E, além de ser confidente da protagonista da trama, está sempre presente no desenrolar da vida de Joyce (Carla Marins), sua afilhada.

Mais adiante, Marta descobre que tem câncer de mama a partir de um autoexame. A pauta, importante e delicada, foi abordada de forma tocante pela atriz e chamou a atenção do público na época da exibição original, entre 1995 e 1996.

Foi um trabalho diferente de tudo que havia feito até então. A cena do autoexame, por exemplo, é de suma importância na história. É o momento da conscientização da personagem, que se vê diante de seu drama pessoal e que mexe com todo o núcleo. E, na vida real, foi igualmente emocionante. Mulheres de idades diferentes sempre me abordavam agradecendo a realidade mostrada Bia Nunnes, 66, à Globo

Ricardo Petraglia e Bia Nunnes em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Marta é amparada por Sinval (Ricardo Petraglia), e pela filha, Ritinha (Ingrid Fridman). A partir do diagnóstico de sua personagem, a atriz conta que se aprofundou no assunto para impor fidelidade à atuação.

Fui a muitas instituições e me reuni com grupos que, na época, eram praticamente pioneiros na divulgação desse mal que atinge mulheres e homens. É tão bom quando a criação é também instrumento de informação e auxílio aos espectadores Bia Nunnes

No final de "História de Amor", Marta ganha festa surpresa após uma fase do tratamento. Ainda lutando contra o câncer, ela deixa o hospital e é recepcionada por familiares e amigos.

Na última semana, ela é a responsável por revelar que Helena não é mãe de Joyce. Em cenas tensas, Marta dá uma surra em Joyce e acaba contando que a menina é filha da irmã de Helena, falecida pouco tempo depois do parto.