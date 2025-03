Participantes do BBB vibram com Oscar de 'Ainda Estou Aqui': 'Importante'

Renata contou para os participantes do BBB 25 (Globo) que o Brasil venceu o Oscar com o longa "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu

Os brothers questionavam Renata sobre algumas novidades que não foram informados. A cearense avisou sobre quem venceu o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e sobre o Oscar.

Maike: "Quem ganhou?".

Eva: "Beija-Flor. E o Brasil ganhou um Oscar com aquele filme, 'Ainda Estou Aqui'. Ganhou Oscar de Melhor Filme Internacional".

Vitória: "A Fernanda Torres! Caraca! Que tudo! Gente! O Brasil ganhou um Oscar! Pra você ganhar um Oscar... A Fernanda Montenegro foi indicada ao Oscar há muitos anos atrás, e não ganhou. E este ano foi a segunda vez, depois de anos, que o Brasil foi indicado. Então assim, para o Brasil ganhar o Oscar... Tipo, é muito mais fácil outros países ganharem, porque é um prêmio que é lá de fora, então é óbvio que tem preferência por [um filme] lá de fora. Então o Brasil ter ganhado, é tipo... Gente, isso dá oportunidade para o mercado crescer, para ter mais dinheiro para fazer filme, para a cultura do Brasil... É uma importância muito grande pra gente. É muito bizarro. Gente, a Fernanda Torres foi buscar o prêmio da mãe!".

"Ainda Estou Aqui" venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional. Ele foi o primeiro filme brasileiro a conquistar a categoria. A obra, dirigida por Walter Salles, também foi indicada a Melhor Filme, e Fernanda Torres, que vive a protagonista Eunice Paiva, concorreu a Melhor Atriz.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas