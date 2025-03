Novo homem? Raimundo surge com novo visual em 'Garota do Momento'

No capítulo desta sexta-feira (14) de "Garota do Momento" (Globo), Alfredo ajuda Raimundo a mudar seu visual. O dono da agência de publicidade está em um novo momento da vida ao engatar uma relação com Marlene (Ana Flávia Cavalcanti).

Nesse mesmo dia, ao ser pressionado por Beto, Raimundo demite Bia da agência.

Raimundo (Danton Mello) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Beatriz é apoiada por sua família e amigos. Sérgio afirma a Alfredo que Beatriz precisa de um advogado. Topete vê Eugênia com Reginaldo e se incomoda. Glorinha convida Beatriz para trabalhar em seu salão. Ronaldo beija Bia. Zélia e Basílio planejam acabar com a Juliano e a Perfumaria Carioca. As clientes de Glorinha deixam o salão ao ver Beatriz chegar. Vera reúne o Conselho de Mulheres Negras para ajudar Beatriz.

