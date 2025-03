'Não é lugar agradável': Matheus Nachtergaele sobre gravar em favela de SP

Mais de 20 anos depois de interpretar Cenoura pela primeira vez, Matheus Nachtergaele, 56, está no elenco da segunda temporada de "Cidade de Deus", revivendo o personagem. Em conversa com Splash, o ator diz estar sendo um sonho fazer parte da produção e até torce para continuar na série.

O que aconteceu

O ator retorna com o mesmo personagem do filme de 2002, Sandro Cenoura, um traficante rival de Zé Pequeno (Leandro Firmino). Nachtergaele contou a Splash que estava escalado para a primeira temporada da série da Max, mas não pôde devido às gravações de "Auto da Compadecida 2".

Após anos preso, o personagem volta à comunidade para ajudar a acabar com a guerra entre os traficantes. Sem um nome de respeito no comando, cabe a Cenoura o papel de colocar ordem no local.

Ainda que esteja feliz por retornar para a trama, Matheus Nachtergaele destaca as dificuldades do cotidiano em uma comunidade. "Para mim está sendo um sonho, apesar das locações serem quentes e os ambientes hipopressivos", contou durante visita de Splash aos bastidores das gravações.

A favela não é um lugar agradável, é uma destinação de grande parte da população. Mas é precária em muitas coisas, é quente, não tem tratamento de esgoto como deveria. Não é um lugar confortável para você filmar, fora que sempre tem as facções, que comandam os locais e permitem que estejamos neles.

Matheus Nachtergaele

Apesar de a história se passar no Rio de Janeiro, a maior parte das cenas foram filmadas na comunidade do 12 de Cinga, na zona norte da capital paulista. Apesar disso, a história de "Cidade de Deus" retrata a vida na favela carioca.

O reencontro com Sandro Cenoura

Para resgatar o personagem depois de tantos anos, o ator tomou a mesma atitude que teve ao gravar o filme, em 2002. Abriu mão de mergulhar nos roteiros para observar e conviver mais com os "não-atores" —jovens da comunidade, que fazem parte de projetos sociais e foram convidados para estarem presentes na série.

Ao ver que estes jovens não recebiam roteiros, Nachtergaele decidiu deixar o seu de lado. "Eu deixei meu roteiro e falei: 'Não vou ler. Vou fazer igual a eles'. No dia da filmagem me contavam minha cena, eu ensaiava com eles e a gente rodava".

Matheus Nachtergaele usou mesma técnica do filme para interpretar personagem na série 'Cidade de Deus' Imagem: Renato Nascimento

Desta forma, o artista conseguiu resgatar os trejeitos e a forma de falar apenas observando seus companheiros de cena. "É claro que eu li o roteiro, tive menos tempo de preparação, eu revi o filme, vi aquele sotaque do Cenoura e grudei na minha galerinha de agora", conta.

Mudanças do personagem

Como é natural de se esperar após 20 anos, Sandro Cenoura apresentará muitas mudanças na série. Mais maduro e mais experiente, o traficante exercerá um papel fundamental, não apenas para a paz na comunidade, mas também para a vida dos moradores.

Meu Sandro Cenoura, dessa vez, se preocupa com as crianças. Ele não queria ter voltado [para o crime]. Ele volta porque a Martinha [mulher do Curió] cobra dele uma ajuda, uma atitude de irmandade. Então ele se vê preso nessa situação. Mas o discurso dele é muito: 'Pô, molecada, se for possível, não'.

Matheus Nachtergaele

Sandro Cenoura retorna para 'Cidade de Deus' para assumir controle da comunidade Imagem: Renato Nascimento

Ao comparar o filme e a série, o ator destaca como a produção da Max possibilita que a criminalidade seja mostrada sob a ótica de um prisma, com seus diferentes lados. "A maioria dos brasileiros nasce sem a facilidade de um bom destino imediato, é preciso lutar", justifica o ator.

Animado com seu retorno, o ator já torce para que a série tenha uma continuação. Ele inclusive dá um spoiler sobre o destino de seu personagem: "Mudaram o final do Sandro Cenoura no sexto episódio, deixando um pouco aberto".