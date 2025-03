Modelo afirma ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar e amigos em festa

A modelo Ane Awauada afirma que recebeu R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos do jogador em uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo, na última segunda-feira (10). Em nota, a assessoria do atacante negou que ele tenha participado do encontro, mas admitiu que o helicóptero dele "pode ter sido visto" no local porque ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares.

O que aconteceu

Ane diz que ela foi uma das várias profissionais de sexo contratadas para a festinha. A modelo afirmou em entrevista ao vivo ao programa Fofocalizando (SBT), na tarde de hoje, que manteve relações sexuais com Neymar e amigos dele, e que teria sido paga em R$ 20 mil por seus serviços.

Modelo foi questionada se manteve sexo com Neymar por Leo Dias, que deu a notícia ontem. Ane respondeu afirmativamente que "sim". "Você sozinha ou tinha mais alguém?", insistiu o apresentador do SBT. "Tinha mais alguém", contou a jovem.

Any explicou que foram contratadas pelo menos 20 garotas para entreter Neymar e dez amigos do atacante do Santos. Modelo, no entanto, afirmou que as meninas "não sabiam" quem havia contratado os serviços e só souberam se tratar do jogador quando chegaram no local.

Modelo contou que todas as meninas tiveram seus celulares recolhidos. "Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo, quando a gente chegou lá que a gente ficou sabendo de quem se tratava", contou em entrevista ao programa Fofocalizando (SBT), na tarde de hoje.

Bebida e mesas de poker. Awauada explicou que no lugar tinha bebidas alcoólicas para consumo e que os homens jogavam poker entre si, com fichas que eles davam para as meninas. "Era uma coisa desorganizada, a gente ganhou muitas fichas porque eles estavam jogando poker".

Jovem disse que entre os presentes, ela só conhecia Neymar. "A festa começou, tava todo mundo bebendo, tinha uma mesa de poker, mais ou menos 11 caras [com o atleta incluso]".

Festa foi encerrada após a esposa de um dos rapazes chegar na chácara e fazer um barraco. "A esposa de um dos organizadores foi ao local e acabou com a festa", contou ela, que classificou a cena como "constrangedora".

Modelo também se defendeu das críticas. "Não estava fazendo mais que meu trabalho. Eu não sou errada, sou solteira, não sou casada, não tenho mulher grávida em casa, não estava lá por safadeza, estava recebendo para estar lá".

Pai de Neymar ofereceu dinheiro para a notícia não vazar. Ainda segundo Leo Dias, o genitor do atleta, que também é responsável por gerenciar a carreira dele, teria oferecido R$ 80 mil para que a história não vazasse na imprensa.

Bruna Biancardi, noiva de Neymar, e que está grávida à espera da segunda filha do jogador, teria recebido vídeos da suposta festa. Em nota, a assessoria de imprensa do atacante negou que ele tenha participado da festa. A assessoria também alega que o helicóptero dele "pode" ter sido visto no local porque ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares.