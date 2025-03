BBB 25: Guilherme coloca Gracyanne, Maike, Eva, gêmeos e Renata na Mira

No programa ao vivo de hoje, Guilherme colocou 6 participantes na sua Mira no BBB 25 (Globo).

BBB 25 - Enquete UOL: quem o Líder Guilherme vai indicar ao 9º Paredão? Resultado parcial Total de 145 votos 10,34% Eva 53,10% Gracyanne 7,59% João Gabriel 24,83% João Pedro 4,14% Maike Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 145 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

O que aconteceu

O Líder, dessa vez, precisou distribuir 6 pulseiras. Guilherme escolheu Gracyanne, João Pedro, João Gabriel, Maike, Eva e Renata.

O brother justificou suas escolhas. Guilherme apontou que a casa estava dividida e iria proteger seu grupo.

No próximo domingo, Guilherme indicará um participante diretamente ao 9º Paredão. Além disso, este participante irá puxar outra pessoa da Mira para o Paredão em um Contragolpe.

Renata, contudo, está imune graças a dinâmica do Seu Fifi e não poderá ser indicada, mesmo estando na Mira. O fato, porém, não foi revelado para a casa.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas