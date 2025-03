Millie Bobbie Brown lança filme no Brasil e fala sobre 'ser referência'

Millie Bobby Brown, 21, está em solo brasileiro para promover o lançamento do seu mais novo filme da Netflix, "The Electric State".

Chamado de Trio Electric State, o evento ocorre na capital paulista na noite desta sexta-feira. "The Electric State" é uma produção de ficção científica dirigida pelos irmãos Anthony e Joe Russo, famosos por sucessos como "Vingadores: Guerra Infinita" e "Capitão América: Guerra Civil".

Millie Bobby Brown é conhecida por seu papel como Eleven na série "Stranger Things". Em "The Electric State" ela será será Michelle, que se aventura pelo oeste dos EUA em busca de seu irmão mais novo.

A Splash, Millie destacou a importância de ser uma referência positiva para jovens mulheres, reconhecendo a responsabilidade que vem com sua plataforma e influência.

Eu vivo a minha vida e tento tomar boas decisões. Tenho um bom suporte, mas entendo a plataforma que tenho e o impacto que tenho sobre as pessoas. Isso é uma mudança pequena na vida de uma garota ou mulher. Entendo a responsabilidade e o peso disso, mas levo na esportiva e sigo em frente, pois é importante ter referências por aí.

Millie Bobbie Brown

Millie Bobby Brown apresenta o novo filme "The Electric State" ao lado dos diretores Anthony e Joe Russo, no Anhembi, em São Paulo Imagem: Van Campos/AgNews

O evento de lançamento contou com a presença de fãs e convidados especiais. Em uma ação inusitada, a Netflix promoveu uma festa que misturou o universo futurista do filme com a energia do Carnaval brasileiro, incluindo um trio elétrico chamado "Trio Electric State".

Sobre o filme

"The Electric State" é baseado na graphic novel homônima do sueco Simon Stålenhag. Ambientado em uma versão alternativa dos anos 1990, o filme acompanha Michelle (Millie Bobby Brown), uma adolescente que atravessa o oeste dos Estados Unidos em busca de seu irmão mais novo. Durante a jornada, ela é acompanhada por um robô inspirado em um desenho animado e um contrabandista com seu fiel escudeiro.

Com um orçamento de US$ 320 milhões (aproximadamente R$ 1,84 bilhão na cotação atual), "The Electric State" é uma das produções mais caras da história da Netflix. Fica atrás apenas de "Vingadores: Guerra Infinita" no ranking dos filmes mais caros já produzidos.

Millie Bobby Brown é protagonista de "The Electric State", um filme de ficção científica Imagem: Divulgação

A presença de Millie Bobby Brown e dos irmãos Russo no Brasil reforça a importância do mercado brasileiro para a Netflix. Também destaca a relevância do país no cenário cinematográfico global.

"The Electric State" já está disponível no catálogo da Netflix.