Marido de Ingrid Guimarães fala sobre coação em voo: 'Eu iria preso'

Renê Machado deu sua opinião sobre a situação abusiva de que sua esposa, Ingrid Guimarães, 52, foi vítima em um voo da companhia aérea American Airlines.

O que aconteceu

O artista plástico afirmou que teria tomado as dores da atriz caso a estivesse acompanhando no momento em que tudo aconteceu. "Amor, o que você faria se estivesse no voo comigo?", perguntou ela ao marido, em vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram. "Na verdade, eu iria preso! O que eles fizeram contigo foi um absurdo, né?", respondeu ele.

Renê fez Ingrid cair na risada ao afirmar que ela é "braba" o suficiente para dar conta sozinha da situação. "Você não ficou orgulhoso de que não precisei de homem para me defender?", quis saber a comediante. "Eu fico tranquilo em relação a você, porque eu sei que você é... A família árabe é braba!", disse.

A humorista acusou funcionários da companhia aérea de coagi-la a ceder seu assento a uma passageira da classe executiva. "Eu disse que não ia sair do meu lugar, que era meu direito. Eles começaram a me coagir, dizendo que eu nunca mais viajaria de American Airlines. O único comissário brasileiro que havia me disse a seguinte frase: 'Querida, melhor você sair, por bem ou por mal'", queixou-se Ingrid, por meio das redes sociais.