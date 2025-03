Marido de Dani Hypolito expõe decepção com Gracyanne: 'Fiquei revoltado'

Fábio Castro, marido de Dani Hypolito, participou do Central Splash desta sexta-feira (14) para repercutir como foi a Vitrine do Seu Fifi. Ele foi até o shopping em que Renata estava confinada para intervir a favor da mulher e de seu irmão, Diego Hypolito.

Ele resolveu levar um cartaz para o shopping avisando que, segundo ele, Gracyanne estava sendo falsa, especialmente com os Hypolitos. "A Gracyanne é muito falsa com eles. Eles precisam votar nela. Ela vai sair com rejeição", dizia o cartaz.

Eu estava muito eufórico. Eu pensei muito no que eu poderia escrever e de certa forma isso que eu escrevi de nenhuma forma iria prejudicar o jogo dela [Renata]. Pelo contrário, acho que vai agregar o jogo dela.

Fábio Castro

Fábio conta que o sentimento de decepção tem sido grande, pois tanto Dani quanto Diego são de fato amigos de Gracyanne.

Eles confiam nessa amizade dentro do jogo. E infelizmente ela falou muita coisa deles durante o jogo (...) Fiquei revoltado.

Fábio Castro

