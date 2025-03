Manoel Carlos faz 92 anos e ganha homenagem da filha: 'Feliz 14 de março'

Manoel Carlos está celebrando hoje seus 92 anos de idade.

O que aconteceu

Júlia Almeida, 42, publicou uma homenagem ao aniversário do pai em suas redes sociais. "Parabéns, meu pai! Te amo do fundo do meu coração. Feliz 92 anos! Viva 14 de março!", escreveu a atriz no Instagram, na legenda de uma foto em que aparece beijando carinhosamente o novelista.

Nos comentários da publicação, vários atores que brilharam nos folhetins da Maneco apareceram para felicitá-lo. "Parabéns ao queridíssimo Manequinho! Muita saúde, amor e paz. Saudades!", escreveu a atriz Helena Ranaldi, 58, que trabalhou com o autor em novelas como "Mulheres Apaixonadas" (2003) e "Páginas da Vida" (2006). "Viva Maneco!", saudou Paloma Bernardi, 39, que viveu Mia em sua trama "Viver a Vida" (2009).

Manoel Carlos é recordado por ter escrito grandes sucessos da teledramaturgia da Globo, como "Por Amor" (1997) e "Laços de Família" (2000). O autor aposentou a batuta há mais de dez anos, após assinar seu último folhetim, "Em Família" (2014) - que não repetiu o êxito de trabalhos anteriores.