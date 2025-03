Maike retoma polêmica com sister e faz promessa: 'Lá fora, me fala'

Maike voltou a citar hoje a Prova do Líder da semana anterior em conversa com Vitória Strada no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, os dois conversavam sobre a dinâmica na qual Renata estaria. "Uma coisa que me pega é por que ela?", questionou Maike. "Deve ser pior que um quarto branco".

Vitória sugeriu que fosse um "quarto cheio de insetos".

Em seguida, Maike relembrou a dinâmica do Resta Um na semana anterior, em que Vitória "não salvou" Diego Hypolito e acabou o eliminado da Prova do Líder, ao invés de Maike.

O brother disse que "se recusa" a acreditar que Vitória não se atentou e não fez sua escolha "de propósito". "No dia acreditei", disse. "Lá fora você me fala".

Vitória brincou e fez caretas: "Mais do que eu já te disse, eu não posso dizer mais nada".

Ele ainda prometei um almoço para a sister e seu namorado, Daniel Rocha, quando eles deixassem o confinamento.

