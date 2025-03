Luana Piovani comenta nova polêmica de Neymar: 'Cava a própria cova'

Luana Piovani, 48, alfinetou Neymar, 33, após o nome do jogador ser envolvido em uma nova polêmica.

O que aconteceu

Luana compartilhou notícias sobre o atleta supostamente ter participado de uma festa com mulheres e comentou o assunto sem citar o nome do jogador. "Vocês estão me atentando para fazer stories respondendo as coisas. Quero responder a vocês dizendo que eu não preciso responder nada, a pessoa se afunda sozinha. Vocês não conhecem essa lei?"

A apresentadora disse que nem sempre o dinheiro está atrelado à inteligência. "As pessoas que são extremamente ignorantes, burras do ponto de vista emocional e pessoal, porque tem muita gente 'zilionária' que acha que inteligência é ficar cada vez mais rico. Eu acho que é viver cada vez melhor."

A pessoa cava a própria cova, a gente não precisa fazer muito. Cai a máscara e a pessoa vai se cagando. Tenho visto isso direto, inclusive vi na minha própria vida.

Luana Piovani admitiu amar quando os seguidores a caracterizam como "loba", "grandona" e "braba", por conta da sua coragem de falar abertamente sobre tudo. "Mas o que eu gosto mesmo dos adjetivos que vocês colocam para mim. Adoro! [...] Vocês não sabem como me fazem bem quando me chamam de grandona."

A artista lembrou um rumor sobre Neymar dar salários para seus "parças". "As pessoas não passam mais a ser seus amigos, porque tudo fica vinculado ao salário. Você não acha que tem algum momento na vida que, tomando um banho quente ou em um momento mais baixo astral, a pessoa não pensa: 'Porra, e se eu parar de pagar o salário?'. A vida é resultado das nossas escolhas. Chupa."

Polêmica de Neymar em festa particular

Helicóptero de Neymar foi visto em uma chácara reservada. No local, estaria, supostamente o atleta na companhia de uma jovem não identificada, amigos dele e outras mulheres. A informação foi divulgada pelo portal Leo Dias.

Neymar não estava na chácara, afirma a assessoria. A Splash, a equipe do atacante do Santos disse que "avisou" ao portal Leo Dias que o jogador "não estava presente no local". Quanto à aeronave, a equipe alegou que o atleta costuma "emprestá-la", por isso ela "pode ser vista em vários lugares".