Show de imagens: Lua de sangue pôde ser vista de várias partes do mundo

Nesta madrugada, aconteceu o primeiro eclipse do ano. O fenômeno de hoje, conhecido como "Lua de Sangue", pode ser visto de várias partes do mundo.

O que aconteceu

Eclipse ocorre quando um corpo celeste se move para a sombra do outro, resultando no alinhamento entre Sol, Terra e Lua. O de hoje é lunar, pois a Terra bloqueia a luz solar que normalmente ilumina nosso satélite. Como resultado, ela pode ficar um pouco avermelhada.

No Brasil, o fenômeno começou ainda no fim de noite de ontem para hoje. O início da penumbra ocorreu por volta das 23h57, e a fase final por volta das 3h35.

Lua cheia é vista durante o fenômeno "Lua de Sangue" na cidade do Rio de Janeiro Imagem: Pilar Olivares/Reuters

Eclipse lunar durante a madrugada em Porto Alegre, durante o fenômeno conhecido como Lua de Sangue Imagem: Donaldo Hadlich/Código19/Estadão Conteúdo

Fenômeno pode ser visto em várias partes do mundo. Foi possível ver o eclipse lunar em sua fase total no continente americano, em grande parte dos oceanos Pacífico e Atlântico, e no extremo-oeste da Europa e da África.

Lua de Sangue por trás da CN Tower, na cidade de Ontário, no Canadá Imagem: Arlyn McAdorey/Reuters

Lua é vista próximo à estrutura de pedras Stonehenge, em Amesbury, no Reino Unido Imagem: Toby Melville/Reuters

Lua de Sangue é vista por trás da Torre de Gálata, em Istambul, na Turquia Imagem: Dilara Senkaya/Reuters

Por que Lua de Sangue?

Famosa "Lua de Sangue" também deve ocorrer durante o eclipse. Ao longo do fenômeno, a Lua atingirá tons de laranja e vermelho, garantindo o efeito "Lua de Sangue". Isso acontece porque os raios solares atravessam a atmosfera terrestre, se dispersam e acabam refletindo tons avermelhados na superfície lunar.

Lua de Sangue sobre o céu do lago George, em Canberra, na Austrália Imagem: Izhar Khan/AFP

14.mar.2025 - Detalhe da Lua de Sangue em eclipse lunar observado na cidade de Canberra, na Austrália Imagem: Izhar Khan/AFP

Imagem da Lua de Sangue entre as torres da mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi Imagem: Fadel Senna/Reuters

Há três tipos de eclipses lunares. Parcial: quando a Lua fica parcialmente coberta pela sombra da Terra, isso ocorre quando o alinhamento entre a Lua, o Sol e a Terra não acontece totalmente, somente uma parte da superfície lunar recebe a luz solar. Total: a Lua fica totalmente coberta pela Terra, ou seja, a sombra da Terra é projetada perfeitamente sobre a superfície Lunar. Penumbral: quando a sombra da Terra não é suficiente para reduzir o brilho da Lua, ela acontece na região de penumbra, deixando a Lua levemente escura.