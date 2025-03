Diego agradece amizade de Guilherme no BBB 25: 'Uma coisa de outra vida'

Guilherme consolou Diego Hypolito no BBB 25 (Globo) após a DR do ginasta com Gracyanne e os dois trocaram declarações de amizade.

O que aconteceu

Ao ver o aliado cabisbaixo perto do banheiro, Guilherme o consolou. "Cadê meu guerreiro? Cadê meu Hypolito?", disse o Líder, abraçando o amigo.

Na sequência, Diego falou sobre a amizade com o Líder. "Eu dou graças a Deus com você aqui. Amo todo o grupo, mas você e Vini pra mim são exemplos."

Você eu tenho uma coisa de outra vida. Eu não sei explicar. Você entende o que tô falando? Diego Hypolito

Guilherme retribuiu a declaração. "Entendo. É a mesma coisa que eu sinto. Pra mim é muito louco, não sei explicar. Eu sinto que eu tenho até um ar como se você fosse meu irmão, de querer proteger como era com meus irmãos."

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas