Gracy pede desculpas para Daniele: 'Não lembro de ter falado sobre você'

Daniele Hypolito confrontou Gracyanne Barbosa após receber alertas de Renata para se afastar da influenciadora fitness no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ginasta se mostrou preocupada devido aos avisos enviados pelo irmão, Edson Hypolito, e o marido, Fábio Castro, para se afastar de Gracyanne. A influenciadora fitness admitiu ter tido "dúvidas" sobre Diego no início, mas disse não lembrar de ter falado mal de Daniele.

Gracyanne: "Na primeira e na segunda semana eu tive dúvidas, sim, porque eu conheço o Diego fora daqui. E eu sempre achei o Diego super inteligente, super ligado. Quando eu vi o Diego desligado aqui, eu falei: eu não conheço esse Diego. E o que eu fiz? Perguntei para você. Eu confesso, sim, que eu tive dúvida. Eu até conversei com o Diego sobre isso, mas não fui clara, porque eu tive medo. De verdade, tive medo de parecer que eu estava desacreditando dele. Mas foi essa questão sobre ser desligado e dos tombos. Os meninos perguntaram sobre os tombos, e eu falei: 'Eu sempre vi o Diego dando [salto] mortal e nunca vi ele caindo, então não sei se ele está fazendo isso para chamar atenção'".

Daniele: "Para o meu irmão ter ido até lá e falado isso, para mim, pega de um jeito diferente, porque eu sou aquela que vai respirar e vir falar com você, porque a amizade que estou construindo com você aqui dentro é uma amizade que quero para a vida".

Gracyanne: "Se eu falei algo de você... Mas eu acho que não. Eu falei sobre ser mimada e me coloquei no meio. A gente está acostumada com as pessoas fazerem as coisas para a gente. Do Di eu tive, sim, muitas dúvidas, porque eu conhecia um Diego lá fora que eu não vi aqui dentro. Me desculpa se teve alguma coisa que te magoou, porque, de você, eu não lembro de ter comentado sobre nada, nunca".

Daniele: "Como eu gosto muito de você, e quero você pra vida, quando você me perguntou lá e tinham mais pessoas na sala, eu falei: 'Eu não vou expor uma pessoa por quem eu tenho carinho'. Porque como a convivência é 24 horas, parece que a nossa amizade é de muito tempo".

Gracyanne: "E eu sinto isso. Eu falei para o Diego que, talvez, se eu não tivesse conversado com você na segunda semana, eu nem teria conseguido ficar aqui, porque eu precisava me abrir".

Daniele: "Eu até falei com ele agora, porque ele realmente está bem magoado".

Gracyanne: "Claro que está".

Daniele: "Ele falou: 'Primeiro veio o Fifi...'. Porque o que pega muito para a gente é o Edson".