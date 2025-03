Gracy nega ter falado mal de Diego: 'Espero que você assista minhas falas'

Diego Hypolito conversou com Gracyanne Barbosa após receber alertas para se afastar da influenciadora fitness no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Gracyanne admitiu ter duvidado de algumas atitudes de Diego, mas afirmou não lembrar de ter falado mal dele alguma vez. A sister se mostrou arrependida por não ter sido transparente com ele.

Gracyanne: "Sobre você esquecer, sobre os tombos... Todas essas coisas me foram questionadas. Pra mim, o Diego é super forte, empresário, com um instituto. E eu falei: 'Não sei se é verdade ou não essa coisa dele ser esquecido'. Eu deveria ter perguntado pra você, mas perguntei para a Dani. Eu tinha muito medo de falar com você e você levar para esse lugar de ficar ansioso. Eu acho que eu falei muito, porque a Dani falou: 'Mesmo que ele ficasse magoado, você deveria ter falado com ele'. E eu não falei".

Diego: "Eu já tinha uma admiração por você antes de te conhecer. (...) E eu não tenho como negar que eu fiquei muito triste porque o meu irmão nunca... sabe qual a possibilidade do meu irmão sair e fazer o que ele fez? É inexistente".

Gracyanne: "Eu devo ter falado coisas. Não sei se eu falei mal de você. Eu acredito que não. Mas eu tinha muitas dúvidas. Algumas eu tirei com você, algumas com a Dani e outras eu precisei ver, com o tempo, a sua postura. Porque tinha coisas que eu não acreditava mesmo que eram verdade. Eu precisei de tempo para ver. O que eu me arrependo é de não ter te questionado, porque você sempre me deu liberdade para falar. E eu, de fato, não sabia o que era verdade e o que era mentira. Eu conheci um Diego super forte lá fora, eu não sabia das suas fragilidades. Eu tive que ver isso com o passar do tempo. Fiquei muito triste comigo por não ter sido honesta com você, entendo que quebrou alguma coisa na nossa amizade mas espero que, quando você sair daqui, você assista e veja todas as minhas falas: os momentos em que eu tive dúvida, os momentos em que tirei dúvida, e os momentos em que me arrependi. Sabe por quê? Eu conheço poucas pessoas genuinamente boas, então eu sempre duvido do caráter dessa pessoa".

Diego ainda questionou a sister sobre ter falado sobre a saúde mental dele. A influenciadora fitness negou veementemente.

Gracyanne: "Isso, nunca! Pelo amor de Deus, eu convivo com uma pessoa que tem isso. Isso, jamais! Você vai assistir. Isso é muito sério. Eu convivi com uma pessoa que teve isso e eu jamais questionaria. Na verdade, eu aprendi muito, porque eu era uma ignorante em relação a esse assunto".

Diego ainda afirmou não querer a sister, cujas aliadas foram eliminadas, isolada. Ela respondeu, porém, que já está assim.

Diego: "Eu, de maneira alguma, independente do que aconteceu, quero que você se sinta sozinha aqui, porque o seu grupo não está aqui...".

Gracyanne: "Eu já estava me sentindo. Isso aí é inevitável. Eu não vou ficar sentando com um grupo que eu não sei se estão conversando [sobre jogo]. Mas isso não é um problema, não é uma coisa que eu já não tenha passado na vida. Quando a Thamiris saiu, eu falei: 'Óbvio que estou sozinha'. Até porque se você está sentado com um grupo, as pessoas acham que você está no grupo ou ouvindo a conversa. Não tem como eu não ficar sozinha. Eu vejo que tem um grupo aqui e outro ali, eu vou para academia, para dentro do quarto".

