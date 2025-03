Com Alcione e Seu Jorge, começa festa de sexta-feira no BBB 25

Durante o programa de hoje do BBB 25 (Globo), teve início a festa de sexta-feira com Alcione e Seu Jorge.

O que aconteceu

Grandes nomes da música brasileira vão marcar presença na casa do reality hoje. O show que abre a noite será uma dobradinha de Seu Jorge com Alcione. Quem também participa é Flor, cantora e filha de Seu Jorge. Os artistas levam ao palco números de samba em uma apresentação repleta de sucessos.

A festa que recebe os artistas abrigará um parque temático, com cenários lúdicos e brincadeiras para os confinados curtirem o evento. O portal de entrada e o palco principal fazem referência a um castelo típico de conto de fadas. Lounges dispostos na área externa da casa serão inspirados nas memórias de histórias infantis.

Uma das brincadeiras que estarão disponíveis na festa funcionará como a da xícara giratória, mas desta vez, os brothers vão se movimentar dentro de panelinhas. A festa terá, ainda, um momento de banho de espuma e um set espelhado para fotos que brinca com a ilusão de ótica.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas