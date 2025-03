Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinícius: Barretos revela shows do 1º dia

A Festa do Peão de Barretos anunciou os primeiros artistas que farão parte da programação musical de sua 70ª edição. No dia 21 de agosto, as apresentações no Palco Estádio de Rodeios incluem as duplas Fernando & Sorocaba, João Bosco & Vinícius e Guilherme & Santiago.

O que vai acontecer

De acordo com Pedro Muzeti, diretor cultural de Os Independentes, novos nomes serão divulgados em breve. O evento contará com cinco palcos no Parque do Peão, com atrações simultâneas em alguns momentos.

Além das apresentações musicais e das competições de rodeio, como os campeonatos nacionais e o Barretos International Rodeo, o festival também oferece uma programação diversificada. Entre elas estão atividades culturais, opções gastronômicas e atrações infantis, ao longo dos 11 dias da Festa.

A Festa do Peão de Barretos ocorrerá entre os dias 21 e 31 de agosto no Parque do Peão, que fica na rod. Brigadeiro Faria Lima, km 426. Ingressos estão à venda no site oficial barretos.totalacesso.com.