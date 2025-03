Fernanda Torres vê defesa de mestrado do filho e surpreende estudantes

Fernanda Torres, 59, assistiu à defesa de mestrado do filho mais velho, Joaquim (25), e surpreendeu estudantes nesta sexta-feira (14).

O que aconteceu

A atriz marcou presença na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), no campus Maracanã. Ela foi assistir a defesa de mestrado do filho formado em filosofia.

A presença de Fernanda causou alvoroço entre os estudantes que tietaram a vencedora do Oscar 2025.

Durante a passagem pela universidade, a atriz tirou fotos e acenou para os fãs. "Mais um dia normal na Uerj. Simplesmente Fernanda Torres", postou uma estudante no X, antigo Twitter. "Fernanda Torres esteve no nono andar da Uerj. No meu andar. Em choque", disse outra. "Meu Deus! Fernanda Torres na minha Uerj", completou mais um.

meu deus fernanda torres na minha UERJ pic.twitter.com/dpyAt7aKDS -- BaddestFox (@the_baddestfox) March 14, 2025

mais um dia normal na uerj simplesmente Fernanda tores pic.twitter.com/3FsTiWwFjS -- a maria eduarda aquela filha da puta 🍒 (@abcdudaj) March 14, 2025