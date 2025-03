Fernanda Lima diz dar camisinha para os filhos e revela 'aula' com pepino

Fernanda Lima, 47, revelou que aborda educação sexual de forma simples e direta com os filhos gêmeos, João e Francisco, 16, de seu casamento com Rodrigo Hilbert, 44.

O que aconteceu

Lima explicou que são os próprios gêmeos que a procuram para pedir informações. "Eles vêm me perguntar muitas coisas. Eu não pergunto, eles vêm me falar. A gente fala de sexo, mas não sou eu que pergunto", declarou durante participação no programa Provoca, da TV Cultura.

A apresentadora destacou que opta pela clareza e sinceridade na educação dos filhos. "Fui viajar e falei para eles: tragam quem vocês quiserem. Querem fazer encontro, social? Podem vir aqui para casa, se alguém trouxer bebida e vocês quiserem experimentar, saibam que precisa estar alimentados, beber água nos intervalos. Eles dizem: 'mãe, a gente nunca vai beber'. Eu falo: 'é mentira e não se preocupem em falar isso para parecer filhos obedientes, [quero que] vocês sejam responsáveis'".

Na sequência, ela contou que compra camisinhas para os dois e admite: "Já botei camisinha no pepino, claro, estou nem aí". "Fui na farmácia, comprei um pacote de camisinha para cada um, deixei na mesinha de cabeceira e não falei nada. [Se eu não comprar], eles não vão... Já imaginou se eu volto de viagem e daqui a um mês, meu filho de 16 anos chega para mim e fala: 'mãe, engravidei uma menina'. Aí eu mato ele".

Fernanda também disse que educa os filhos para não serem machistas e preconceituosos. "Acho mais importante vê-los agindo como homens, com caráter, dignos, íntegros, sensíveis, carinhosos, empáticos, entendendo o lugar deles de privilégio nessa sociedade hiperdesigual, do que falando, falando e de repente fazendo alguma bobagem com uma menina".

Além de Francisco e João, Fernanda e Rodrigo também são pais de Maria Manoela, 5.