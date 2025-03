Mulher perde dinheiro após acreditar viver romance com Enrique Iglesias

Uma mulher perdeu dinheiro após cair em um golpe e acreditar que estava se relacionando amorosamente com Enrique Iglesias, 49.

O que aconteceu

Guadalupe Cepeda, 63, que mora em Los Angeles (EUA), pensou viver um romance com o cantor por dois anos. No período, ela enviou dinheiro ao golpista e cogitou abandonar o marido.

Em entrevista ao programa Primer Impacto, a mulher contou que tudo começou em um fã clube. Após se juntar a outros fãs, ela recebeu uma suposta mensagem do famoso. Nela, ele dizia: "Eu te amo e sempre estarei com você. Se seu marido não te quer, estou aqui. Eu te quero para toda a vida".

Guadalupe Cepeda acreditou na mensagem e se apaixonou pelo golpista. Seu casamento ficou abalado e ela até recebeu uma proposta para se casar com o homem que se passava por Enrique Iglesias.

Ela chegou a enviar mais de US$ 3 mil (mais de R$ 17 mil) em cartões-presente ao golpista. A mulher chegou a fazer as malas para se encontrar com o golpista e sua família decidiu investigar.

A família descobriu a farsa, localizando que as mensagens foram enviadas de um país africano. Além disso, eles desvendaram que o telefone usado fazia parte de uma rede de golpistas que se aproveitava de mulheres solitárias. Com a descoberta, Guadalupe Cepeda decidiu falar sobre sua história publicamente para evitar que outras pessoas caíssem no mesmo golpe.