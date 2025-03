'E Chico Barney que se ferre!': Davi Brito explica por que furou entrevista

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, seria o convidado de estreia do Camarote do Chico Barney, no Canal UOL. Porém, ele faltou à entrevista inaugural e, agora sim, frente a frente com Chico, explicou porque se ausentou do compromisso.

Davi Brito ligou para Chico Barney à época e disse que teria que resolver um problema muito sério na Chapada Diamantina. Horas depois, apareceu em fotos passeando com a nova namorada.

Rapaz, a gente se conheceu no ferryboat. A gente se conheceu em uma embarcação que faz o tráfego para o outro lado da cidade, em Salvador. E ela estava sentada no ferryboat, eu passei, olhei e falei: pô, bonita ela. Aí eu falei: vou chegar, né? Eu sou jogador, né?

E ela sentadinha lá, eu falei: tudo bom? Aí tinha uma amiga dela que parecia com a mulher de Luan Santana [Jade Magalhães]. Aí eu comecei a puxar a conversa com a amiga dela, para puxar a conversa com ela. Ela bem na dela, bem plantada. Depois eu comecei a puxar a conversa com ela.

Davi Brito

O convidado de Chico Barney seguiu explicando a história de como conheceu sua atual namorada, Adriana Paula, dizendo que 'apelou' para sua fama quando a pretendente fazia jogo duro.

A gente conversou, conversou. Eu disse, você não me conhece não? E ela: eu assisti você. Eu falei, essa é difícil. Eu gosto de dificuldade, e ela na dela se plantou, e eu falei: você não vai me dar o número para gente conversar? Ela falou que ia me dar o número. Eu insisti para gente sair, bora sair, bora sair. Ela sempre mantendo a dificuldade. Não, calma, não é assim, você tá muito apressado.

Eu falei, eu gostei, eu gostei dela. E a gente se conhecendo, se conhecendo, a gente marca um dia, enfim, a gente conseguiu sair, se conheceu. Eu sou muito ansioso nessa questão. E a gente foi saindo, se conhecendo, amadurecendo. E aí depois disso, a gente programou de viajar. Falei, eu vou para Chapada Diamantina, você quer ir comigo?

E chegando lá foi aquela vibe boa, uma conexão boa. Eu nunca tinha aproveitado minha juventude dessa maneira.

Davi Brito

E o apresentador do UOL não perdeu a oportunidade de brincar com o campeão do BBB, que furou a entrevista para curtir a viagem romântica na Chapada Diamantina.

E o Chico Barney que se ferre!

Chico Barney

Davi assume imaturidade após BBB, mas sente que Globo o deixou na mão

Na entrevista, Davi Brito também assumiu alguns erros que cometeu e imaturidade após sua saída do reality show, mas disse sentir que a Rede Globo o deixou na mão em certos momentos.

O que atrapalhou o meu pós-BBB foi mais a minha imaturidade no lado de fama. Mas no pós eu precisava de uma estrutura maior, com uma estrutura de assessoria que entendesse do assunto para falar: ó cara, você não deve se comportar assim, você deve ir para cá.

A Globo é no Rio. Então, não tinha uma pessoa ali perto de mim para estar perto dizendo: para de ficar gravando dessa forma, para de ficar respondendo isso aqui.

Não tive essa força, então isso atrapalhou também, porque eu era imaturo na internet, na fama, então eu já tinha essa personalidade forte.

Então, se o repórter chegasse para mim e me provocasse, eu ia dizer: você não me provoca, sua miséria. Eu ia fazer isso. Isso ia gerar o quê? Repercussão na rede social, então as polêmicas eram constantes por causa disso, eu não tinha esse direcionamento.

Davi Brito

Assista ao trecho da entrevista:

