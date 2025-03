Doralice, Roxelle e Madá começam a ganhar vida nova em 'Volta por Cima'

No capítulo desta sexta-feira (14) de "Volta por Cima" (Globo), Osmar faz o pedido de transferência dos 5 milhões de reais que deve a Doralice.

Prestes a ficar milionária, a dona de casa está em tempos de muita sorte no amor. Em outras sequências, Edson percebe o encantamento de Alberto ao falar de Doralice.

Doralice (Tereza Seiblitz) e Osmar (Milhem Cortaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Já Osmar se mostra decidido a falar com Jão sobre o segredo de Cacá. No entanto, ele vai preferir esperar para contar a Madá pessoalmente.

Antes de saber que Jão não é pai do bebê de Cacá, a decoradora recebe um convite de Matias para morar no exterior com ele. A partir disso, muita coisa deve mudar na vida da mocinha.

E nesse mesmo dia o destino de Roxelle começa a ser traçado. Gerson a chama para jantar e a pede novamente em casamento.

Roxelle (Isadora Cruz) e Gerson (Enrique Diaz) em 'Volta por Cima' Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Marco garante a Violeta que Osmar não a ama. Tati expulsa Hana de sua casa, e ela se vangloria para Min-Ji. Cida comenta com Sidney sobre a conversa entre Madalena e Silvia. Yuki e Sebastian ficam juntos na frente de Joyce. Jão desconfia de um esquema na Viação Estelar.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.